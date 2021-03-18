Раскрыто влияние погоды на скорость распространения коронавируса

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) — специализированное учреждение ООН — не нашла доказательств того, что погодные условия существенно влияют на скорость распространения коронавируса. Соответствующий вывод содержит в докладе ученых, передает ТАСС.

Они напомнили, что респираторные заболевания часто имеют сезонный характер, особенно в условиях умеренного климата. Этот факт подогревал ожидания, что COVID-19 будет в значительной степени сезонной болезнью. Однако выяснилось, что в 2020 году динамика распространения болезни зависела в большей степени от мер, принимавшихся правительствами, нежели от метеорологических факторов.

Специалисты подчеркнули, что пока нет свидетельств того, что прямое метеорологическое воздействие на вирус заметно сказывается на уровне его передачи в реальных условиях в мире. Также нет подтверждения информации о влиянии загрязнения воздуха на жизнеспособность вируса.

Тем не менее сопредседатель группы экспертов, работавших над докладом, Бен Зайтчик призвал глав государств, расположенных в Северном полушарии, не ослаблять ограничительные меры в связи с повышением температуры. «Мы видели в первый год пандемии, что волны инфекции усиливаются в теплые сезоны, и ничто не говорит о том, что это не может произойти вновь в нынешнем году», — заключил он.

Ученые разных стран публиковали противоречивые исследования о влиянии погоды на пандемию коронавируса. Так, на медицинском факультете Университета Мэриленда составили карту связи инфекции с погодой в различных регионах мира и сравнили погодные условия восьми городов, где коронавирус был широко распространен, с 42 городами, где заболеваемость COVID-19 была очень низкой. В регионах, где вирус распространялся наиболее активно в первую волну пандемии, оказались похожие погодные условия: температура от 3 до 9 градусов и низкая влажность.

В то же время канадские ученые заявили, что окончание пандемии коронавируса не может быть связано с наступлением летней погоды. Специалисты проверили распространенный миф о том, что с наступлением жаркой погоды вирус SARS-CoV-2 будет менее активным и пандемия прекратится. Результаты исследования не показали никакой связи между наступлением лета в северном полушарии Земли и окончанием пандемического кризиса.