Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
04:09, 20 июля 2026Спорт

Глава ФБР рассказал о нарушениях на ЧМ-2026

Глава ФБР Патель: ЧМ-2026 в США прошел без серьезных нарушений
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель рассказал, что чемпионат мира (ЧМ) по футболу в США прошел без каких-либо серьезных нарушений. Он написал об этом в соцсети X.

Он отметил, что ЧМ-2026 стал самым крупным спортивным событием в истории, побив рекорд посещаемости на десятки процентов.

«Мы справились, ноль серьезных нарушений безопасности на территории всей страны, в то время как мы провели мероприятие, эквивалентное 78 Супербоулам в течении 38 дней», — заявил Патель.

По его словам, было задействовано почти пять тысяч сотрудников из штаб-квартиры, региональных и международных отделений ФБР. Он отметил, что бюро еще никогда не выделяло столько ресурсов для одного мероприятия.

Патель добавил, что ФБР открыло первую школу по борьбе с беспилотниками и изъяло вблизи воздушного пространства мероприятий свыше 700 дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу
    В России предложили ввести многодетный маткапитал
    Глава ФБР рассказал о нарушениях на ЧМ-2026
    Студентка целый семестр избегала однокашника по пикантной причине
    Спецпредставитель Путина рассказал о встрече с постпредом США при ООН
    Охваченный огнем мужчина выбежал на улицу и попал на видео
    В США назвали катастрофическими потери Украины в зоне СВО
    ВСУ попытались ударить по российскому региону
    В России предложили новую меру поддержки бойцов СВО
    Российский боец рассказал о способах маскировки солдат ВСУ в Славянске
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok