Российский врач оценила влияние дождливой погоды на распространение коронавируса

При высокой влажности и температурных показателях от нуля до десяти градусов вирусы становятся агрессивнее, и такая среда благоприятна не только для развития гриппа, туберкулеза, отита и ринита, но и для коронавируса. Так влияние дождливой погоды на COVID-19 оценила российский врач-иммунолог Лариса Алексеева, передает «Вечерняя Москва».

Алексеева добавила, что при высокой влажности частицы коронавируса могут дольше сохраняться в атмосфере, оседать на поверхностях и предметах не только на улице, но и в помещении.

По ее словам, в этот период важно носить маски не только в местах массового скопления людей, но и на улицах с большой проходимостью. Она рекомендовала носить тканевые маски, которые лучше защищают слизистую и кожу.

Еще один погодный фактор, который влияет на распространение коронавируса, это скорость ветра. Чем сильнее порывы, тем ниже скорость испарения инфицированной слюны. При этом риск возникновения новой вспышки заболевания остается высоким даже в летний период, когда при солнечной погоде на улице высокая влажность.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский допустил, что рост заболеваемости коронавирусом в России возможен к осени. По его словам, интенсивность роста будет зависеть от вакцинации — пока привилось недостаточно много людей.