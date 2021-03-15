Россиянам спрогнозировали срок возвращения к нормальной жизни после пандемии

Россияне смогут начать возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса в середине лета. Такой прогноз сделала заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко в беседе с «Известями».

Специалистка указала, что для этого необходимо обеспечить нарастающие темпы вакцинации. Помимо увеличения числа переболевших и вакцинированных на прирост заболевших влияет и постепенное снятие ограничительных противоэпидемических мер.

По словам Даниленко, более 50 процентов носителей антител достаточно для того, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением инфекции и вести ее к неуклонному уменьшению заболеваемости. Однако чтобы достичь популяционного иммунитета, этот показатель должен равняться минимум 70, а лучше 80 процентам.

Ранее исследование показало, что около половины россиян, проживающих в крупных городах, выработали антитела к коронавирусу. В ноябре 2020-го иммунитет к инфекции был выявлен у четверти россиян. Увеличение доли граждан с антителами произошло в течение зимних месяцев.

По данным за 14 марта, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 083 — впервые за шесть дней этот показатель превысил 10 тысяч. Общее количество инфицированных достигло 4 390 608, скончались 92 090 человек с подтвержденным диагнозом, всего выздоровели 3 995 129 пациентов.