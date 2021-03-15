Половина россиян выработала иммунитет к коронавирусу

Около половины россиян, проживающих в крупных городах, выработали антитела к коронавирусу. Об этом свидетельствует исследование группы специалистов из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико», НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России и компании «Полиметалл», передают «Известия».

По словам руководителя исследования Антона Барчука, у 53,4 процента участников тест на антитела к COVID-19 дал положительный результат. При этом этот показатель колебался незначительно: от 47,5 до 59,4 процента. В ноябре 2020-го иммунитет к инфекции был выявлен у четверти россиян. Увеличение доли граждан с антителами произошло в течение зимних месяцев, добавил специалист.

Исследование было проведено с 21 февраля по 5 марта по выборке, репрезентативной населению города. Они сопоставили статистические данные распространения инфекции в крупных городах страны и особенности внутренней мобильности населения разных городов и сделали вывод, что Санкт-Петербург можно считать модельным городом с точки зрения наличия у жителей антител к SARS-CoV-2.

«С уверенностью можно говорить, что Петербург, а значит, и другие крупные города России, подходят к условной отметке коллективного или популяционного иммунитета», — заключил Барчук.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в первом полугодии, максимально может быть затронут июль. Это зависит от планов по поставкам вакцин и самой вакцинации, отметил глава ведомства.

По данным за 14 марта, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 083 — впервые за шесть дней этот показатель превысил 10 тысяч. Общее количество инфицированных достигло 4 390 608, скончались 92 090 человек с подтвержденным диагнозом, всего выздоровели 3 995 129 пациентов.