Составлен список открытых для вакцинированных россиян стран

Туристический поток, практически сошедший на ноль во время пандемии, восстанавливается благодаря массовой вакцинации. В частности, привитым от коронавируса россиянам разрешен въезд в ряд стран. Их список составила газета «Известия».

Так, по данным издания, больше всего жителей России интересует Греция, которая готовится к открытию границ 14 мая. Чтобы попасть на территорию государства, нужно будет предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации. Другое популярное для россиян направление — это Израиль. Иностранных туристов там приготовились встречать с июля.

При этом в некоторые страны въезд для российских путешественников уже открыт. Например, в Грузию можно приехать при условии прохождения полного курса вакцинации или предоставления двух отрицательных ПЦР-тестов: не более чем за 72 часа до прилета и по факту прибытия в страну. В Черногорию же можно въехать при наличии антител.

Турция, Куба и Мальдивы принимают российских туристов при предоставлении ПЦР-тестов, а Занзибар вовсе без каких-либо документов. Кроме того, для работы или учебы россияне могут поехать в Эстонию, а Кипр готовится открыть границы с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что власти Черногории, популярной пляжной страны среди российских туристов, приняли решение упростить правила въезда для путешественников. Теперь приезжающие в европейское государство иностранцы могут сдавать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до прибытия, а не за 48 часов, как прежде.