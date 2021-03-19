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Россияне повально захотели улететь в одну европейскую страну после открытия

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Фото: Globallookpress.com

Спрос на авиабилеты из Москвы в Ларнаку резко вырос после заявления властей Кипра об открытии границ для россиян с 1 апреля без ограничений. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса Aviasales, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты отметили повальное желание россиян улететь в европейскую страну — спрос на авиабилеты в один из городов Кипра из России вырос на 89,7 процента, а из Москвы в Ларнаку — на 120,6 процента.

19 марта министр туризма Кипра Саввас Пердиос заявил о том, что с 1 апреля российские путешественники смогут посещать республику без обязательного соблюдения карантина. Для этого туристы должны зарегистрироваться на сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета, а также сдать два ПЦР-теста на коронавирус: первый — за 72 часа до прилета, а второй — по прибытии в страну.

В феврале Кипр закрылся для российских туристов из-за эпидемиологической обстановки в стране. Республика открыла аэропорты для международного туризма, однако Россия попала в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Статус будет пересматриваться еженедельно.

18 марта сообщалось о резком росте спросе на билеты в Салоники из Москвы на фоне заявления властей Греции о полном открытии границ для российских туристов с 14 мая. Согласно данным аналитиков, число запросов на перелеты в один город из российской столицы увеличилось на 60,7 процента.

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