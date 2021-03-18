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Стало известно о резком росте спроса на билеты в один город из Москвы

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Фото: Unsplash

Спрос на авиабилеты из Москвы в Салоники резко вырос после того, как власти Греции объявили о полном открытии границ для российских туристов. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, число запросов на перелеты в один город из российской столицы увеличилось на 60,7 процента.

До этого министр туризма Харис Теохарис в интервью РИА Новости сообщил, что страна готова к приему отечественных путешественников с 14 мая, а также будет признавать сертификат о вакцинации от коронавируса вакциной «Спутник V».

Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября прошлого года, срок решения неоднократно продлевался. При этом прибытие допускается только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Для въезда нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на английском языке, полученный не раньше чем за 48 часов до прибытия, — авиакомпании проверяют его перед вылетом, а также ваучер на отель или документы с информацией о временном месте проживания в стране.

17 марта сообщалось, что российские туристы заинтересовались поездками в Болгарию, которая в мае текущего года планирует открыть курортный сезон. Согласно данным аналитиков, поиски авиабилетов в одну страну резко выросли вдвое за период с 15 по 16 марта по сравнению со средним значением за предыдущие 30 дней.

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