Россияне резко заинтересовались авиабилетами в одну страну

Российские туристы заинтересовались поездками в Болгарию, которая в мае текущего года планирует открыть курортный сезон. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, поиски авиабилетов в одну страну резко выросли вдвое за период с 15 по 16 марта по сравнению со средним значением за предыдущие 30 дней.

Как сообщили местные власти, для въезда иностранцам понадобится справка о вакцинации или наличии антител либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. При этом пока неизвестно, будет ли доступен отдых в Болгарии для россиян.

Отмечается, что цены на авиаперелеты по маршруту из Москвы в Бургас на май текущего года начинаются от 9,6–10,7 тысячи рублей в одну сторону.

9 марта сообщалось, что российские путешественники массово решили улететь из страны весной по трем заграничным маршрутам. По данным аналитиков, большинство туристов запланировали отпуск в Турции. На втором месте по популярности оказалась Армения, а на третьем — Киргизия.