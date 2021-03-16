В России предсказали очередной рост цен на авиабилеты

Эксперты предсказали очередной рост цен на авиабилеты российских авиакомпаний из-за авиатоплива, стоимость которого увеличилась на несколько процентов в марте 2021 года. На это обратили внимание в издании «Известия».

Специалисты пришли к такому выводу, изучив прейскурант двух топливозаправочных компаний — «Лукойл-Аэро» и «Базового авиатопливного оператора» («дочка» «Роснефти»). Выяснилось, что в период с 5 по 16 марта авиатопливо подорожало в 20 аэропортах России на шесть-девять процентов, в том числе в Тюмени, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Анапе, Сочи и Краснодаре.

Данную информацию подтвердили и представители нескольких авиакомпаний, например, Smartavia и «Уральских авиалиний». Согласно данным последнего, цены в большинстве аэропортов в среднем увеличились на шесть-семь процентов.

Как заявил источник одной из отечественных авиакомпаний, увеличение стоимости керосина происходит в 2021 году не в первый раз, однако мартовский скачок стал наиболее заметным. При этом в Red Wings отметили, что это может привести к подорожанию самих авиабилетов.

Специалисты уточнили, что топливо может становиться дороже, когда растет мировая цена на нефть, а также увеличивается объем перевозок. В связи с этим представители перевозчиков также предсказали рост стоимости авиакеросина перед летним сезоном.

С 10 марта «Аэрофлот» повысил топливный сбор на внутрироссийские рейсы на 10 процентов. Отныне стоимость сбора в цене одного билета класса «эконом» составит 1650 рублей против прежних 1500. На 225 рублей вырастет цена сбора для «комфорта», на 300 рублей — для тарифов класса «бизнес».

При этом 4 марта уже сообщалось о резком возрастании цен на авиабилеты в условиях ограниченного числа рейсов за границу. Как утверждали специалисты, ограниченное предложение на международных рейсах вызывает подорожание и на внутренних направлениях. Повышая цены, авиаперевозчики стремятся покрыть потери.