Стало известно о росте цен на все билеты «Аэрофлота» по России

Российская авиакомпания «Аэрофлот» намерена поднять стоимость топливного сбора, входящего в итоговую цену билета, на всех внутренних рейсах. Об этом стало известно Forbes из информационного сообщения для агентов, подлинность подтвердил источник в одном из сервисов продажи билетов.

Таким образом, рост за один сегмент составит 150 рублей для класса «эконом», 225 рублей — для «комфорта» и 300 рублей для тарифов класса «бизнес». В настоящее время сборы составляют 1,5 тысячи, 2,3 тысячи и 3 тысячи рублей соответственно.

Предполагается, что нововведение вступит в силу с 10 марта у всех перевозчиков группы («Россия», «Аэрофлот» и «Аврора»), кроме лоукостера «Победа». В общей сложности, оценивают источники издания, авиакомпания сможет привлечь не менее 8,5 миллиарда рублей за один год.

Отмечается, что в прошлом году топливный сбор был значительно дороже, однако организация опустила цену для «эконома» с 2,7 тысячи до 1,5 тысячи рублей с началом пандемии в конце марта 2020-го.

РИА Новости подтвердили указанную информацию в пресс-службе компании и уточнили, что сбор действительно будет увеличен на все рейсы, выполняемые под кодом SU, на десять процентов.

Ранее 5 марта газета «Известия» со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях сообщила о том, что «Аэрофлот» предложил сделать платной для пассажиров регистрацию в аэропортах для всех воздушных перевозчиков и направил соответствующую инициативу в Минтранс. Позднее перевозчик опроверг данную информацию.