«Аэрофлот» опроверг появившиеся в СМИ предположения о негарантированных билетах

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла появившиеся в СМИ предложения о введении негарантированных билетов. Об этом заявил представитель компании Михаил Демин, передает газета «Ведомости».

Демин объяснил, что инициатива о разработке тарифа, при котором авиаперевозчик сможет сам пересаживать пассажира на другой аналогичный рейс, более ранний или поздний, в настоящий момент в актуальной повестке не рассматривается. Он добавил, что подобное предложение прорабатывалось в период пандемии коронавируса.

В то же время, по сведениям «Ведомостей», 11 февраля «Аэрофлот» направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну проект федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила. Согласно данному документу, компания предлагает разрешить авиаперевозчикам в рамках нового тарифа менять как дату, так и маршрут пассажира, в том числе заменять прямой рейс на стыковочный. Компенсацию клиенту предлагается выплачивать только в некоторых случаях. Максимальный размер выплаты может составить 30 тысяч рублей. Отмечается, что использование нового тарифа позволит уменьшить среднюю стоимость билета на два процента.