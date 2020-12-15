«Аэрофлот» придумал новое ограничение для нарушающих правила в пандемию пассажиров

Российская авиакомпания «Аэрофлот» ужесточила контроль за соблюдением правил безопасности пассажирами в пандемию и придумала новое ограничение для тех, кто отказывается носить маски в самолете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря перевозчика Юлии Спиваковой.

Так, по словам спикера, клиентам авиакомпании, нарушающим масочный режим во время полета, будут выделены отдельные места в самолетах. «Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — пояснила Спивакова.

Кроме того, представительница перевозчика добавила, что это общепринятая мировая практика, и ее применение не исключает других мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Ранее в декабре на сайте «Аэрофлота» появилась информация, согласно которой путешественников, отказывающихся надевать защитное средство по любым причинам, не допустят к перелету. Кроме того, в организации напомнили, что средства индивидуальной защиты необходимо использовать на протяжении всего рейса, в том числе во время взлета и посадки — снять их разрешается лишь для замены и во время приема пищи.

В мае Роспотребнадзор совместно с Росавиацией представили новые методические указания для аэропортов и экипажей самолетов во время пандемии. Как было указано в документах, пассажиров обяжут летать в защитных масках и перчатках, а бортпроводников — обеспечивать им смену средств защиты на длительных рейсах.