«Аэрофлот» ввел строгое правило допуска пассажиров на борт в пандемию

Российская авиакомпания «Аэрофлот» ужесточила контроль за соблюдением мер безопасности на фоне пандемии коронавируса и ввела строгое правило в отношении пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Согласно нововведениям, путешественников, которые по любым причинам откажутся надевать защитную маску, не допустят к перелету.

Кроме того, в организации напомнили, что средства индивидуальной защиты необходимо использовать на протяжении всего рейса, в том числе во время взлета и посадки — снять их разрешается лишь для замены и во время приема пищи. При этом подчеркивается, что маска должна полностью закрывать рот и нос туриста.

«Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства не могут быть допущены к полету», — также указано в сообщении.

Роспотребнадзор в мае опубликовал рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сложной эпидемиологической обстановки. В частности, в них предлагалась продажа билетов и заполнение салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.

Чуть позднее ведомство совместно с Росавиацией также представило новые методические указания для аэропортов и экипажей самолетов во время пандемии. Там говорилось, что пассажиров обяжут летать в защитных масках и перчатках, а бортпроводников — обеспечивать им смену средств защиты на длительных рейсах.