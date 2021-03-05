«Аэрофлот» опроверг информацию о введении платной регистрации в аэропортах

Российская авиакомпания «Аэрофлот» не подтвердила информацию о намерении вводить платную регистрацию в аэропортах. Данные, появившиеся в СМИ, опроверг представитель перевозчика Михаил Демин, передает РИА Новости.

Так, по словам спикера, нововведение, согласно которому из стоимости авиаперелета будет исключена плата за регистрацию в авиагаванях, сейчас не обсуждается.

Демин пояснил, что подобные инициативы могут быть важны для пассажиров лоукостеров, однако «Аэрофлот» — полносервисный перевозчик, и регистрация на стойке для него — обычная часть цикла, поэтому подобные вопросы не рассматриваются.

Ранее 5 марта газета «Известия» со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях сообщила о том, что «Аэрофлот» предложил сделать платной для пассажиров регистрацию в аэропортах для всех воздушных перевозчиков и направил соответствующую инициативу в Минтранс.