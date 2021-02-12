«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу льготных билетов из городов Дальнего Востока в Москву и обратно. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

«"Аэрофлот" открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. Перевозки по субсидируемым тарифам, таким образом, для жителей региона окажутся дешевле действующих "плоских" тарифов», — уточняется в заявлении.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономклассе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

О том, что жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу, сообщал 21 января премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В декабре 2020-го авиакомпания «Аэрофлот» ужесточила контроль за соблюдением правил безопасности пассажирами в пандемию и придумала новое ограничение для тех, кто отказывается носить маски в самолете. Клиентам авиакомпании, нарушающим масочный режим во время полета, будут выделены отдельные места в самолетах. Перед этим появилась информация, согласно которой путешественников, отказывающихся надевать защитное средство по любым причинам, не допустят к перелету.