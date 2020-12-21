«Аэрофлот» отменил все рейсы в Великобританию

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Великобританию с 22 декабря из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя перевозчика Михаила Демина.

Уточняется, что ограничение на авиаперелеты из России в Великобританию будут действовать неделю. Всем пассажирам полностью возместят стоимость авиабилетов.

Данное решение было принято в связи заявлением оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 о приостановке авиасообщения между Россией и Великобританией на семь дней.

Источники в авиаотрасли ранее сообщили Ассоциации туроператоров России, что пассажиропоток по данному направлению был небольшим — путешественники пользовались рейсами в Лондон преимущественно с деловыми или гуманитарными целями, а также для транзита. При этом для пересадок у россиян по-прежнему останутся альтернативы — к примеру, Стамбул, Дубай и Цюрих.

Транспортное сообщение с Великобританией приостановили уже более 20 стран мира. Среди них преимущественно европейские страны — Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция и Чехия.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.