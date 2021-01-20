Названа получившая выгоду за счет россиян и закрытия Европы страна

Эксперты назвали Сербию фактически единственным европейским направлением, куда в настоящее время могут отправиться российские туристы на фоне пандемии коронавируса и массового закрытия границ — за счет сложившихся обстоятельств страна получает значительную выгоду. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Известно, что россияне могут добраться до государства прямыми рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и Air Serbia и впоследствии находиться на сербской территории до 30 дней без визы. При этом на въезде они обязаны предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее двух суток до прибытия.

По данным специалистов, указанный маршрут действительно востребован среди отечественных путешественников, в частности, их интересует местный горнолыжный курорт Копаоник, винно-гастрономические и оздоровительные туры, а также экскурсионные городские программы.

«Направление комфортное, безвизовое, представлены практически все мировые отельные цепочки. Уровень отдыха достойный, великолепная национальная кухня, а достопримечательности есть не только в Белграде, но и в других городах», — отметил генеральный директор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.

Отмечается, что всплеск бронирований туров в Сербию был зафиксирован сразу после официального возобновления авиасообщения с Россией в октябре прошлого года — ранее страна никогда не пользовалась таким спросом, рассказали в «TUI Россия». Вдобавок, согласно информации компании, с особым ажиотажем продавались поездки на новогодние каникулы.

19 января журналисты Forbes составили перечень стран, которые открыты для въезда российских туристов в условиях пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. В общей сложности авторы материала насчитали как минимум 25 государств, готовых принять отечественных путешественников.

Евросоюз пока отказывается открывать границы с Россией — страны-участницы приняли решение оставить без изменений регулярно обновляемый список государств, с которыми могут быть открыты внешние границы. Критериями для отбора считаются эпидемиологическая обстановка и меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».