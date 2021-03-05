«Аэрофлот» захотел сделать регистрацию в аэропортах платной

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила сделать платной для пассажиров регистрацию в аэропортах для всех воздушных перевозчиков. Соответствующая инициатива направлена в Минтранс. Об этом в пятницу, 5 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях.

По данным газеты, «Аэрофлот» хочет, чтобы из федеральных авиационных правил (ФАП) исключили обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Представитель авиакомпании Михаил Демин объяснил, что сегодня тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, но все больше людей пользуются онлайн-регистрацией. Нововведение даст россиянам возможность выбрать между платой за регистрацию в аэропорту или бесплатной регистрацией в режиме онлайн, уточняет источник в одной из крупных авиакомпаний.

Собеседник издания добавил, что Росавиация рассмотрела предложение «Аэрофлота» и указала на социально-негативные риски предлагаемой меры. В Минтрансе сообщили, что пока не принимали никаких решений по данной инициативе. В Росавиации заявила, что не комментируют поступающие предложения и письма, и уточнили, что любые изменения ФАП потребуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка и общественными организациями.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России резко возросла стоимость авиабилетов в условиях ограниченного числа рейсов за границу. По данным издания, средняя стоимость авиабилета за рубеж на начало марта 2021 выросла на 55 процентов по сравнению с периодом 2019 года. Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям тоже выросла, но успела скорректироваться к докризисным значениям. Как утверждают специалисты, повышая цены, авиаперевозчики стремятся покрыть потери, понесенные из-за сокращения объемов перелетов во время пандемии в 2020 году.