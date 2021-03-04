В мире появились «таинственные рейсы в неизвестность»

Австралийская авиакомпания Qantas запустила несколько «таинственных рейсов в неизвестность» для привлечения клиентов и стимулирования внутренних перелетов в условиях пандемии коронавируса. Информация об этом появилась на официальном сайте перевозчика.

Согласно сообщению, компания планирует осуществить три рейса, пассажиры которых не будут знать, куда они отправляются, в период с конца марта по начало мая. Первый из них будет следовать из Мельбурна, второй — из Сиднея, а третий — из Брисбена.

Как уточняется в сообщении Qantas, цена авиабилетов в эконом-классе составит 737 австралийских долларов (примерно 54 тысячи рублей), а в бизнес-классе — 1579 долларов (116 тысяч рублей). В стоимость входит перелет, питание, а также экскурсии на месте прибытия.

Кроме того, представители перевозчика пояснили, что все рейсы будут однодневными и каждый перелет продлится около двух часов с вылетом утром и возвращением домой к вечеру. В Qantas отметили, что подобные загадочные рейсы по миру уже осуществлялись авиакомпанией 30 лет назад.

В ноябре 2020 года тайваньская авиакомпания EVA Air запустила элитные авиарейсы «в никуда» для одиноких пассажиров, желающих найти себе пару. В рамках акции состоится три рейса на Новый год и Рождество, каждый из которых вместит по 40 путешественников — 20 мужчин от 28 до 38 лет и 20 женщин от 24 до 35 лет.