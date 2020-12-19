На рейс из Москвы в Москву раскупили все билеты

Российский лоукостер «Победа» сообщил о начале экскурсионных полетов над городами Золотого кольца со взлетом и посадкой в Москве. Первый рейс состоится в субботу, 19 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

По ее словам, предложение пользуется большим спросом. На первый рейс билеты раскупили за восемь минут, а на второй — за шесть. Идеей заинтересовались и другие российские регионы.

В авиакомпании заметили, что не сами придумали выполнять такие полеты — это общемировой тренд, который интересен тем, кто любит полет ради самого полета. Они пообещали, что меры безопасности окажутся такими же, как и на обычных рейсах — все пассажиры будут в масках. Питание во время рейса не предусмотрено.

Управлять самолетом в первом рейсе будет Алексей Кочемасов, который также известен как автор подкаста «НЕБОнутые» и благодаря личным блогам в LiveJournal и YouTube. Сам полет продлится полтора часа.

Первые рейсы «в никуда» получили популярность на Тайване летом этого года на фоне пандемии коронавируса. Самолеты делают круг и возвращаются в аэропорт.

Год назад в России запустили кольцевой поезд. Состав №603Ч выходил с Киевского вокзала Москвы вечером и возвращался на следующий день утром. Время в пути составляло 13 часов и восемь минут. За это время состав проходил через Московскую, Тульскую и Калужскую области.