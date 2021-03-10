Билеты «Аэрофлота» по России подорожали из-за повышения топливного сбора

«Аэрофлот» с 10 марта повысил топливный сбор на внутрироссийские рейсы на 10 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Отныне стоимость сбора в цене одного билета класса «Эконом» составит 1650 рублей против прежних 1500. При этом имеется ряд исключений. Так, для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора составит 4350 вместо 4200 рублей.

На 225 рублей вырастет цена сбора для «комфорта», на 300 рублей — для тарифов класса «бизнес».

При полетах эконом-классом между Москвой и пунктами Дальнего Востока сбор не взимается. Кроме того, величина топливного сбора осталось прежней для полетов за рубеж.

В «Аэрофлоте» ранее указали, что с мая 2020-го по январь 2021 года средняя цена на топливо выросла на 40 процентов. При этом с началом пандемии в конце марта 2020 года топливный сбор, частично компенсирующий эти затраты, был существенно снижен с 2,7 тысячи до 1,5 тысячи рублей.