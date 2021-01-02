Туроператоры предрекли появление нового вида путешествий в 2021 году

В 2021 году появится новый вид путешествий — «постковидные». Они будут предназначены для восстановления здоровья переболевших коронавирусом и для профилактики заражения. Такую тенденцию предрекли российские туроператоры в беседе с порталом Ura.ru.

«Люди едут на курорты, которые находятся вблизи места жительства. Многие курорты вводят так называемые постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели», — рассказал генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он добавил, что в программу реабилитации входят восстанавливающие курсы, процедуры по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы.

По словам эксперта, такая тенденция сохранится, пока мир не победит коронавирус. В настоящее время цены на подобные программы стартуют от шести тысяч рублей в сутки на человека.

Как отметил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, подобный тренд пришел в Россию из Европы и оберет массовый характер, когда откроются границы. «Тема пока новая, но соответствующие программы уже готовятся в Болгарии, Словакии, Германии», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что россияне смогут оформить паспорт вакцинированного от коронавируса на портале Госуслуг. Получить документ можно будет автоматически в личном кабинете.