Россияне массово решили улететь из страны по трем маршрутам весной

Греческий театр в городе-курорте Фетхие на юго-западе Турции в провинции Мугла

Российские путешественники массово решили улететь из страны весной по трем заграничным маршрутам. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по данным аналитиков, большинство туристов запланировали отпуск в Турции — туда забронировано 34,6 процентов всех авиабилетов на международные рейсы. На втором месте по популярности оказалась Армения (10,5 процента заказов от общего числа).

Кроме того, в тройку лидеров вошла Киргизия, в которую полетят 9,6 процента путешественников, собравшихся отдохнуть за границей.

В список также вошли ОАЭ (7,8 процента), Азербайджан (4,4 процента), Мальдивы (3,9 процента), Египет (3,6 процента), Казахстан (2,4 процента), Молдавия (1,8 процента) и Грузия (1,7 процента).

«Интересно, что Грузия объявила об открытии границ для россиян только на прошлой неделе, однако за такой короткий срок уже вошла в топ-10 популярных направлений — не помешало даже отсутствие между странами прямого авиасообщения. Это показывает высокий туристический потенциал Грузии и большую любовь к ней россиян», — отметили специалисты сервиса.

Ранее в марте эксперты назвали самые популярные у российских туристов направления на праздничные выходные c 6 по 8 марта. Самыми востребованными среди россиян оказались поездки в Москву и Санкт-Петербург. Третьим по популярности направлением стал Стамбул. Интерес к Турции по сравнению с прошлым годом вырос.