Названы самые популярные у российских туристов направления на 8 марта

Сервис путешествий Ostrovok.ru назвал самые популярные у российских туристов направления на праздничные выходные c 6 по 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Самыми востребованными среди россиян оказались поездки в Москву и Санкт-Петербург. Третьим по популярности направлением стал Стамбул. Отмечается, что интерес к Турции по сравнению с прошлым годом сильно вырос: количество бронирований отелей увеличилось на 70 процентов.

По данным сервиса, туристы бронируют гостиницы в российских городах в среднем на три ночи. Стоимость номера на двоих в сутки составляет около 4,3 тысячи рублей. За год стоимость проживания выросла примерно на треть. Самое дешевое проживание внутри страны оказалось в Екатеринбурге — две тысячи рублей за номер на двоих в сутки. За границей бюджетнее всего получится отдохнуть в Хургаде, где проживание стоит в среднем 5,4 тысячи рублей в сутки.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали о самых популярных авианаправлениях на выходные. Ими стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург.