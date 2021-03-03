Россияне повально захотели отдохнуть в одиночестве

В 2021 году среди россиян был зафиксирован повальный спрос на отдых в одиночестве. Об этом говорится в исследовании сервиса по бронированию жилья Tvil.ru, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты сообщили, что по сравнению с прошлым годом, в 2021 году на 46 процентов больше россиян захотели путешествовать в одиночестве. Самыми популярными направлениями оказались Севастополь, Симферополь и Анапа. Также в пятерку лидеров попал Санкт-Петербург и подмосковный город Подольск.

По результатам исследования, среди одиноких путешественников больше женщин, чем мужчин — 61 и 39 процентов соответственно. При этом самый дешевый одноместный номер можно забронировать в Казани. Чаще всего независимые туристы хотят останавливаться в отелях — такой выбор сделали 78 процентов россиян.

Ранее в феврале российская туристка предостерегла одиноких девушек от отдыха в Армении. По ее словам, местные жители проявляют чрезмерное внимание к иностранкам. Также путешественница предостерегла женщин от употребления бесплатного алкоголя и напомнила, как легко в кавказской стране набрать лишние килограммы из-за вкусной и жирной местной еды.