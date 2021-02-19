Россиянка предостерегла одиноких девушек от отдыха в Армении

Российская туристка, побывавшая в Армении, предостерегла девушек от отдыха в одиночку в этой стране. О своих впечатлениях от поездки путешественница рассказала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь автор предупредила туристок о повышенном внимании местных мужчин к иностранкам. Как выяснила блогерша, кавказцы любят заигрывать с приезжими девушками, потому что с армянками, по ее словам, возможны лишь серьезные отношения с традиционной свадьбой и выкупом.

«Мне не нравится, что они сразу переходят на личное. Спрашивают про мужа, парня, брата, отца. Кто где работает, чем занимается. О тебе захочет узнать совсем незнакомый мужик», — делится россиянка. Девушка посоветовала туристкам отвечать, что они замужем или что в отеле их ждут дети и муж, иначе армяне якобы будут продолжать приставать.

Также россиянка предостерегла путешественниц от употребления бесплатного алкоголя. Хотя блогерша и отметила достойный вкус местных вин, она не рекомендовала девушкам находиться в нетрезвом состоянии. В заключение автор напомнила туристкам, как легко в Армении набрать лишние килограммы из-за вкусной и жирной местной еды. Девушка отметила, как трудно ей было отказаться от национальных лакомств.

«Толстеть придется с завтрака: сладкая тыквенная каша, далее омлет с домашним сыром, сырники с грецким орехом, яичница по-армянски с томатами, назук — это такие булочки с начинкой из орешков, перемешанных в сахаре», — рассказала россиянка.

Ранее, в ноябре 2020 года, российская туристка, отдохнувшая в Абхазии, рассказала о том, что местные мужчины приставали к ней с разными предложениями практически на каждом шагу. Она пояснила, что с ней очень часто пытались познакомиться абхазцы, однако они неопасны и никогда не будут настаивать.