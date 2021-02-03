Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией на взаимных условиях с 15 февраля. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Согласно информации пресс-службы правительства, решение принято в соответствии с представлением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Уточняется, что рейсы из Москвы в Баку будут осуществляться два раза в неделю, а из Москвы в Ереван — четыре раза в неделю.

Кроме того, Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией, которое было прервано из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Восстановление перевозок запланировано на 8 февраля текущего года.

Также с 8 февраля на взаимной основе возобновятся международные перелеты в Грецию и Сингапур. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю. Решение было принято по итогам обсуждения и с учетом эпидобстановки в этих странах.