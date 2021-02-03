Россия объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией

Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией, которое было прервано из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Такое решение было объявлено по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, сообщает «Интерфакс».

Восстановление перевозок запланировано на 8 февраля текущего года, соответствующие документы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, на взаимной основе будут возобновлены перевозки по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в белорусской столице.

О поэтапном восстановления транспортного сообщения Россия и Белоруссия договорились в начале сентября прошлого года. Тогда представители двух стран подписали протокол, согласно которому они должны придумать план действий для последовательного запуска транспортных перевозок. Железнодорожное сообщение между российскими и белорусскими городами было приостановлено в марте прошлого года на фоне распространения коронавирусной инфекции.