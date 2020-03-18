Большинство поездов между Россией и Белоруссией отменили

Пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией приостановлено. Теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Отмечается, что курсирование девяти поездов в российско-белорусском сообщении сохранится. Речь идет о поездах, которые курсируют между Минском, Полоцком, Брестом и Москвой и между Гомелем, Минском, Брестом и Санкт-Петербургом.

Все страны-соседи Белоруссии закрыли границы из-за распространения коронавируса и тем самым изолировали ее. Последней об ограничительных мерах объявила Россия 16 марта. Граница между двумя странами закрыта на неопределенный срок.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214 тысяч человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,2 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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