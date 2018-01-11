Арабы нашли способ заманить к себе одиноких женщин

Женщины старше 25 лет смогут получить туристическую визу и посетить Саудовскую Аравию без сопровождения. Об этом изданию Arab News сообщил представитель государственной Комиссии по туризму и национальному наследию.

Женщины, не достигшие возраста 25 лет, по-прежнему могут посещать страну только с сопровождающим ее мужчиной (мужем, братом или отцом).

Материалы по теме Отберут последнее Коснутся ли новые правила перевозки электроники летящих в США россиян?

Введение виз для индивидуальных туристок планируется в первом квартале 2018 года. Данная мера направлена на увеличение привлекательности страны для путешественников. Таким образом, предполагают в ведомстве, уменьшится сезонность в туристическом бизнесе, а также появится возможность создать новые рабочие места.

Генеральный директор отдела выдачи разрешений Комиссии по туризму и национальному наследию Омар Аль-Мубарак прокомментировал, что в настоящее время идет подготовка базы и создание системы электронных виз. Действия координируются между комиссией, министерством иностранных дел Саудовской Аравии и государственным информационным центром.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!