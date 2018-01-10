Араб продал туристу разбитый автомобиль и засудил его за недовольство

Британского туриста три недели держали в тюрьме Дубая за гневные сообщения, которые он отправил по Whatsapp продавцу сломанного и списанного автомобиля. Об этом сообщает The Sun.

29-летний житель Великобритании Ясин Киллик и его 31-летняя жена временно проживали в Объединенных Арабских Эмиратах. Они приобрели подержанный Volkswagen Golf за 6000 фунтов стерлингов (около 463 тысяч рублей) у местного жителя. Однако двигатель автомобиля отказал в день покупки.

Когда Киллик обратился в сервис, выяснилось, что машина была списана страховым агентством после серьезной аварии. Для привлекательного внешнего вида в ней был сделан дешевый ремонт. Свое негодование британец выразил продавцу в виде сообщений по Whatsapp.

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«Как вы спокойно спите по ночам, зная, что обманываете людей?...Надеюсь, что после моего обращения в суд вы прекратите воровать деньги людей.... Уверен, что мы с вами скоро увидимся», — написал Киллик. Продавец автомобиля расценил эти сообщения как угрозу и обратился в полицию.

Англичанина задержали в аэропорту Дубая, откуда он собирался улететь в Великобританию на Рождество. После этого Киллика продержали в арабской тюрьме три недели, оштрафовали на тысячу фунтов стерлингов (77,2 тысячи рублей), а затем выдворили из страны. Жена британца Робин рассказала, что в результате инцидента они с мужем остались без работы и средств к существованию.

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