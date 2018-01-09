Экстравагантный секс британского туриста с тайкой закончился ее смертью

Британского туриста задержали в Паттайе после того, как местная жительница во время «экстравагантного» секса с ним выпала с балкона гостиничного номера, сообщает The Sun.

Тайка Уаннипа Джанхуатон, которой было 26 лет, погибла от многочисленных травм головы и шеи, полученных при падении с пятого этажа отеля. Рядом с телом были обнаружены возбуждающие препараты, а в гостиничном номере, с балкона которого она выпала, найдены вещи девушки.

Бывший военный, 25-летний британец Рис Велла покинул номер сразу после инцидента, так как, по его словам, был слишком шокирован.

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Его задержали в баре недалеко от отеля. Полиция сообщила, что в момент задержания мужчина посмеялся и попросил выкурить сигарету до того, как на нем застегнут наручники. При нем был мобильный телефон погибшей. По данным полиции, мужчина познакомился с тайкой в баре и предложил ей секс за деньги.

Британец находился в Таиланде нелегально — его виза истекла 3 месяца назад. Он был уволен из армии с посттравматическим синдромом, затем увлекся наркотиками и попал в тюрьму. После окончания срока, по словам его семьи, Велла планировал начать жизнь сначала в Таиланде.

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