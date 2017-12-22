Туристов-вандалов нашли через Facebook и наказали

Пару американских туристов нашли и наказали за надписи на столбе и телефонной будке в Таиланде. Происходящее снял на камеру местный житель, проходивший мимо. Видео он разместил в своем аккаунте Facebook, благодаря чему полиции удалось обнаружить нарушителей, сообщает The National.

Правоохранители определили, что видеозапись была сделана в Бангкоке на улице Силом. Благодаря записям уличных видеокамер удалось отследить перемещение вандалов: они проследовали на улицу Суравонг, где расположена гостиница. Американцев задержали и оштрафовали на 5 тысяч батов (около 9 тысяч рублей) за хулиганство.

Молодые люди извинились за свою выходку и сказали, что сделали это, чтобы повеселиться.

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