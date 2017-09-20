Приезжий из Киргизии нацарапал «Нуртилек» на мемориале Линкольна в Вашингтоне

В Вашингтоне гражданин Киргизии монетой нацарапал свое имя на мемориале 16-го президента США Авраама Линкольна. Об этом сообщается в среду, 20 сентября, на сайте министерства иностранных дел центральноазиатской республики.

Отмечается, что мужчину задержали 18 сентября «по факту совершения акта вандализма». На следующий день его отпустили, обязав явиться на судебное заседание, назначенное на начало октября.

Стоимость ущерба оценили в две тысячи долларов.

Консульский сотрудник посольства Киргизии в Вашингтоне связался с мужчиной для оказания правовой помощи. Тот во время беседы раскаялся в содеянном.

Как пишет The Washington Post, около часу дня неизвестный с помощью монеты нацарапал два слова на одной из колонн мемориала. Судя по фото, опубликованному газетой, он написал там «НУРТ ИЛЕК». Личность вандала установили: им оказался 21-летний Нуртилек Бакиров (Nurtilek Bakirov) из Киргизии. В Вашингтоне он учился. Молодого человека задержали и обвинили в умышленном уничтожении имущества.

Выяснилось, что результат действий Бакирова полностью устранить не получится, однако место с буквами могут заполировать. Стоить это будет как раз две тысячи.

Мемориал Линкольна открыли в 1922 году. Он представляет собой памятник в виде греческого храма. По периметру установлены 36 колонн — соответствует числу штатов, которые объединились к моменту смерти политика. В центре объекта находится статуя Линкольна: президента увековечили в сидячей позе с задумчивым лицом, он смотрит в сторону монумента Вашингтона и Капитолия.