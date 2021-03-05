Россияне заготовили конкретную сумму на путешествие для женщин на 8 Марта

Большинство россиян отправятся отдыхать на праздники с 6 по 8 марта в Москву и Санкт-Петербург. О том, какую конкретную сумму они готовы потратить на путешествие для женщин к празднику, сообщается в исследовании онлайн-сервиса Ostrovok, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации аналитиков, в среднем туристы бронируют номера для двоих на три ночи за 4,3 тысячи рублей в сутки, что на 30 процентов выше, чем в аналогичный период в 2020 году.

При этом самым бюджетным оказалось размещение в Екатеринбурге (две тысячи рублей в сутки на двоих), а на втором месте по дешевизне идет Краснодар (2,2 тысячи рублей в ночь).

Кроме того, как выяснили эксперты, дороже всего обойдется поездка на праздники на горнолыжный курорт Красная Поляна — там туристы бронируют в среднем отели стоимостью 14 тысяч рублей за ночь.

Также стало известно, что среди самых популярных зарубежных направлений оказался турецкий город Стамбул — средняя стоимость номера в отеле там составит 10,5 тысячи рублей за ночь. При этом в Хургаде размещение обойдется в среднем по цене 5,3 тысячи рублей за ночь, а в Шарм-эль-Шейхе — 5,5 тысячи рублей.

В феврале сообщалось, что перелет из Москвы в Санкт-Петербург оказался самым дешевым направлением для поездки на 8 Марта. Так, авиабилет туда-обратно обойдется в среднем в 3,9 тысячи рублей. На втором месте — Воронеж, куда можно отправиться за четыре тысячи рублей. На 900 рублей дороже будет стоить перелет в Екатеринбург.