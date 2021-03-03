Эксперты назвали главные подарки на 8 Марта для жительниц разных городов России

Аналитики назвали главные подарки, которые получают россиянки на 8 Марта. Исследование международного скидочного сервиса Picodi поступило в редакцию «Ленты.ру» в среду, 3 марта.

Эксперты изучили отношение к празднику в 81 городе России и выбрали товары, спрос на которые поднимается с началом весны. Среди рассматриваемых поисковых запросов в Google оказались слова «цветы», «украшения», «парфюмерия» и другие, связанные с праздником. Частоту появления таких запросов в марте сравнили с периодом апрель-октябрь 2020 года.

Статистика показала, что больше всего подготовкой к женскому дню увлечены жители Якутска, Иркутска и Улан-Удэ. В этих городах интерес к подаркам за указанный период возрос на 308, 259 и 258 процентов соответственно. В десятку лидеров по данному критерию также вошли Воронеж, Тамбов, Красноярск, Тула, Липецк, Москва и Владимир.

Помимо этого, стало известно, что самыми популярными подарками являются цветы, подарочный сертификат и ужин в ресторане — спрос на них вырос сильнее всего в 38 городах списка. Так, например, цветы на 8 Марта чаще всего принято дарить в Иркутске, Москве и Рязани, а посещать рестораны — в Якутске, Улан-Удэ, Твери и Туле.

Также востребованными у россиян подарками оказались бьюти-гаджеты и нижнее белье. Первому варианту чаще отдают предпочтение в Красноярске, Липецке, Хабаровские и Краснодаре, второму — в Ярославле и Брянске.

Ранее в марте кандидат психологических наук Юлия Кочетова составила список неудачных подарков женщинам на 8 Марта. По мнению специалиста, самыми банальными являются сладкие подарки. Она пояснила, что многие современные девушки следят за фигурой и ведут здоровый образ жизни, поэтому, даже если речь идет о дорогой коробке конфет, следует выбрать что-то другое.