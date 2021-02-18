Россияне назвали желаемые подарки на 23 февраля и 8 марта

Эксперты Deloitte провели исследование и узнали о желаемых подарках россиян на 23 февраля и 8 марта. Опрос проводился с 21 по 28 января 2021 года, в нем приняли участие более одной тысячи человек по всей стране. Об этом сообщает РБК.

Большинство мужчин — 41 процент опрошенных — на 23 февраля ждут в качестве подарков деньги. О бытовой технике и инструментах мечтают 29 процентов респондентов. Телефоны, плееры, планшеты и другие гаджеты желают 25 процентов мужчин. В ходе исследования выяснилось, что только в 24 процента опрошенных женщин намерены дарить деньги. Бытовую технику подарят 17 процентов респондентов. Наиболее популярными подарками для мужчин в этом году станут косметика и парфюмерия (32 процента), а также алкогольные напитки (28 процентов).

Половина опрошенных женщин ждут на 8 марта косметику или парфюмерию. Получить в качестве подарка деньги хотели бы 48 процентов участниц опроса, а цветы — 47 процентов. Их ожидания намерены оправдать большинство мужчин: 61 процент опрошенных подарят женщинам цветы, 51 процент —косметику.

Ранее эксперты составили список самых ненавистных женщинам и мужчинам подарки на День святого Валентина. Согласно подсчетам, самыми неудачными подарками женщины считают алкоголь (36 процентов), спортинвентарь (26 процентов), мягкие игрушки (21 процент), элементы интерьера (18 процентов) и настольные игры (17 процентов). Мужчины, в свою очередь, не хотели бы получать в подарок цветы (32 процента), открытки (25 процентов), секс-игрушки (25 процентов), косметику (22 процента) и мягкие игрушки (20 процентов).

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