Названы самые ненавистные женщинам и мужчинам подарки на День всех влюбленных

Эксперты составили список самых ненавистных женщинам и мужчинам подарки на День святого Валентина. Результаты опроса, проведенного порталом Picodi среди 11 тысяч респондентов, поступили в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 8 февраля.

Согласно подсчетам компании, самыми неудачными подарками женщины считают алкоголь (36 процентов), спортинвентарь (26 процентов), мягкие игрушки (21 процент), элементы интерьера (18 процентов) и настольные игры (17 процентов). Мужчины, в свою очередь, не хотели бы получать в подарок цветы (32 процента), открытки (25 процентов), секс-игрушки (25 процентов), косметику (22 процента) и мягкие игрушки (20 процентов).

Напротив, самыми желанными подарками для женщин оказались цветы (34 процента). В список также вошли подарочные сертификаты, книги, билеты в кино или на концерт и ужин в ресторане. Мужчины больше всего хотели бы получить еду с доставкой, электронику, деньги, ужин в ресторане и одежду.

В 2021 году большинство мужчин планируют поздравить женщин, заказав доставку еды на дом (24 процента).

Женщины собираются преподнести возлюбленным билеты в кино или на концерт (15 процентов).

В ходе исследования также выяснилось, что в среднем россияне тратят на подарки в честь Дня святого Валентина 2900 рублей. При этом мужчины тратят больше, чем женщины (3700 против 2600 рублей).

В январе россияне утратили желание ходить в магазины одежды. За прошлый год российский рынок модной одежды сократился на 25 процентов по сравнению с 2019 годом, его объем составил 1,71 триллиона рублей. По пессимистичным прогнозам, отечественный рынок вернется к докризисным показателям не ранее 2025 года, по оптимистическим — осенью 2023 года.