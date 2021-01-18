Россияне утратили желание ходить в магазины одежды

Россияне утратили желание стильно выглядеть из-за пандемии коронавируса и сократили расходы на покупку новой одежды в магазинах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

За 2020 год российский рынок модной одежды сократился на 25 процентов по сравнению с 2019 годом, его объем составил 1,71 триллиона рублей.

Как пишет издание, по пессимистичным прогнозам, отечественный рынок вернется к докризисным показателям не ранее 2025 года, по оптимистическим — осенью 2023 года. В сети магазинов «Стокманн» надеются, что к концу наступившего года продажи удастся поднять до уровня предыдущего периода, а представители универмага «Цветной» планируют восстановить свои показатели к лету 2021 года.

Генеральный директор FCG Анна Лебсак-Клейманс заявила, что падение прибыли ритейлеров еще значительнее, чем снижение продаж. Кроме того, по ее словам, пандемия привела к изменению правил в арендных отношениях — магазины стараются перейти на краткосрочную аренду и исключить санкционные пункты из договоров.

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В то же время отмечается, что, несмотря на кризис, в фэшн-сегменте наблюдается рост онлайн-продаж. В 2020 году объем интернет-шопинга в модной сфере вырос на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом и достиг 245,2 миллиарда рублей. По прогнозам FCG, к концу 2021 года он увеличится на 37 процентов (до 335,2 миллиарда рублей), а в 2025 году может превысить один триллион рублей.

В июне 2020 года россияне пристрастились к роскоши и потратили миллиард в бутике. Так, выручка российского филиала производителя люксовых товаров Christian Dior Couture (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») в 2019 году впервые превысила упомянутую сумму.