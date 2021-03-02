Психолог перечислила худшие подарки женщинам на 8 Марта

Кандидат психологических наук Юлия Кочетова составила список неудачных подарков женщинам на 8 Марта. Ее слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

По мнению специалиста, самыми банальными являются сладкие подарки. Она пояснила, что многие современные девушки следят за фигурой и ведут здоровый образ жизни, поэтому, даже если речь идет о дорогой коробке конфет, следует выбрать что-то другое. Кроме того, Кочетова не рекомендует дарить ненужные сувениры, в частности мягкие игрушки, чайные сервизы, статуэтки, поскольку такие предметы «будут пылиться в углу шкафа».

К числу худших подарков эксперт отнесла и предметы личной гигиены. «Не забываем, что у всех дам свои предпочтения — начиная от воспринимаемого аромата средств, состава и марки и заканчивая типом кожи», — подчеркнула она.

Кухонные принадлежности и бытовую технику специалист также отнесла к нежелательным подаркам, так как такой жест может вызвать неоднозначную реакцию. «Многие женщины воспринимают такой подарок как намек на усовершенствование навыков хозяйки», — заключила психолог.

В феврале россияне назвали желаемые подарки к Международному женскому дню. Согласно данным исследования Deloitte, половина опрошенных женщин ждут на 8 Марта косметику или парфюмерию. Получить в качестве презента деньги хотели бы 48 процентов участниц опроса, а цветы — 47 процентов.