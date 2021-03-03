Перечислены самые популярные подарки для россиянок на 8 марта

Россиянки продолжают получать на 8 марта стереотипные подарки. Так, одним из наиболее популярных запросов в интернет-магазине Wildberries в преддверии праздника стали сковороды. В несколько раз увеличились и продажи фенов для волос, сообщает РИА Новости.

«Хотя гендерная составляющая подарков постепенно уходит в прошлое, аналитики Wildberries заметили, что сковородки все еще находятся в топе подарков к Восьмому марта: за последние две недели покупатели приобрели их в четыре раза больше, чем год назад», — сообщили в пресс-службе ретейлера.

Как предсказали в компании, россиянки также получат в качестве подарков цветы, мягкие игрушки, конфеты, духи и кремы. Соответствующие запросы лидировали на сервисе в период с 15 по 28 февраля. В Wildberries отметили, что самой дорогой мягкой игрушкой стал плюшевый медведь в 2,2 метра ростом. Он обошелся покупателю в 5,9 тысячи рублей.

Ранее врачи призвали россиян быть осторожными с мимозами в качестве подарка на 8 марта. Пыльца этого цветка надолго задерживается в воздухе и может вызвать аллергию.