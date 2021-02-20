Россияне назвали веские причины для отказа от отпуска между праздниками

Российские туристы назвали веские причины, по которым они отказываются от дополнительного отпуска в период между официальными выходными и государственными праздниками. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство отечественных путешественников, которые не продлевают каникулы, объясняют свои действия повышенными ценами на билеты и отели в такие периоды — об этом заявили 23 процента опрошенных. Еще 17 процентов признались, что не имеют финансовой возможности отдыхать дольше.

В свою очередь 16 процентов респондентов заметили, что копят отпускные дни, 11 процентов недовольны излишним числом отдыхающих на курортах в праздники, девять процентов предпочитают проводить это время дома или на даче и не жалуются на нехватку коротких выходных, а семь процентов отметили, что им не с кем ездить в путешествия. 17 процентов россиян назвали другие причины.

В целом, говорится в исследовании, 59 процентов туристов из России все же продлевают свой отдых на праздники, причем чаще всего длинные каникулы устраивают в мае (30 процентов), Новый год (29), 8 Марта (14) и День защитника Отечества (13).

15 января туристические эксперты рассказали российским туристам, как в 2021 году следует грамотно распределить отпускные дни, чтобы отдохнуть в два раза дольше. Так, путешественникам рекомендуют особым методом распорядиться официальными выходными, приуроченными к государственным праздникам, а именно 21 днем без учета новогоднего периода. Специалисты выяснили, что если взять 18 дней отпуска и присоединить к ним смежные выходные, то каникулы продлятся 45 дней.