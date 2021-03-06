Россияне массово отправились в три города на праздничные выходные

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что россияне массово отправились в три города на выходные, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом пишет RT.

Так, самыми популярными авианаправлениями на выходные, которые продлятся с 5 по 8 марта, стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. В эти города куплено 23, 11 и 2,9 процентов билетов соответственно.

Также в список наиболее популярных пунктов назначения вошли Симферополь (4,5 процента), Минеральные Воды (3,7 процента), Краснодар (3,4 процента), Калининград (3,3 процента), Стамбул (2,8 процента), Казань (2,7 процента) и Махачкала (2,1 процента).

При этом аналитики уточнили, что билет в Стамбул и обратно стал самым дорогим. Полет в этот турецкий город в среднем стоил 19,7 тысячи рублей. Самая низкая средняя стоимость билета оказалась у рейса в Махачкалу — 7,2 тысячи рублей.

Билеты на поезд россияне чаще всего покупали в Москву (выкуплено 27,4 процента ж/д билетов), Санкт-Петербург (13,6 процента), Нижний Новгород (2,5 процента), Казань (1,9%) и Хабаровск (1,6 процента).

Также отмечается, что средняя цена такого путешествия по России выросла за год — стоимость билета в 2021-м составила порядка 2,4 тысячи рублей, тогда как в 2020-м она варьировалась в пределах 2,3 тысячи рублей.

9 февраля сообщалось о самых популярных среди россиян направлениях в преддверии Дня всех влюбленных. Больше всего билетов было куплено в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.