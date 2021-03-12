На круизном лайнере у берегов Греции вспыхнул пожар

У берегов Греции загорелся круизный лайнер MSC Lirica. Об этом сообщает Capital.

По информации издания, пожар вспыхнул в пятницу, 12 марта, около 15:30 по местному времени (16:30 по московскому) на судне, которое было пришвартовано в порту Корфу с 30 января.

Отмечается, что на борту нет пассажиров, присутствуют только члены экипажа. Согласно предварительным данным, никто из них в результате возгорания не пострадал.

Известно, что огнем охвачена правая часть судна. На снятых очевидцами и размещенных в сети кадрах видно, как от лайнера поднимаются вверх черные столбы дыма.

В настоящее время в порт направлено 13 пожарных расчетов. Причина произошедшего пока не установлена.