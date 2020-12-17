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Бармен изнасиловал потерявшую сознание коллегу после кутежа на круизном лайнере

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Radiance of the Seas
Radiance of the Seas
Фото: Wikipedia

Бармен, работавший на судне американской круизной компании Royal Caribbean, признался в изнасиловании своей коллеги, которая потеряла сознание после совместного кутежа. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел около двух часов ночи в ноябре прошлого года на лайнере Radiance of the Seas. Согласно информации издания, 40-летний работник бара Аджай Пардеши (Ajay Pardeshi) отнес одну из своих коллег, находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в каюту, так как она не могла самостоятельно передвигаться.

Позже он вернулся в ее комнату, чтобы найти выпавший из кармана ключ, и изнасиловал лежавшую в беспамятстве на кровати женщину, а затем скрылся. «Сосед жертвы вошел в ее каюту и увидел, что она лежит на спине, вся в рвоте и обнаженная до пояса», — сообщила полиция. Вдобавок еще одна соседка видела, как обвиняемый выходил из каюты, и вся его одежда также была испачкана.

Известно, что ни до вечеринки, ни во время нее Пардеши не общался с коллегой. Сам бармен выпил на мероприятии два бокала вина, четыре бутылки пива и две порции виски, в то время как его жертва употребила восемь бумажных стаканчиков муската и белого вина.

Кроме того, отмечается, что сама женщина осознавала происходившее с ней, однако не могла сопротивляться ввиду своего состояния. «Я всегда считала членов нашего экипажа своей семьей», — заявила она, добавив, что случившееся сильно ее травмировало.

11 сентября две юные туристки из Великобритании сообщили о групповом изнасиловании и избиении на популярном курорте. На молодых девушек напали во время их отпуска в итальянской деревне Маркони недалеко от города Пистиччи. Инцидент произошел, когда путешественницы посетили вечеринку на окраине поселения. После случившегося пострадавших в шоковом состоянии и с травмами доставили в местную больницу.

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