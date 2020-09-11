Молодых туристок изнасиловали и избили на популярном курорте

Две юные туристки из Великобритании сообщили о групповом изнасиловании и избиении на популярном курорте. Об этом пишет Metro.

По информации издания, на молодых девушек напали во время их отпуска в итальянской деревне Маркони недалеко от города Пистиччи. Инцидент произошел, когда путешественницы посетили вечеринку на окраине поселения.

После случившегося пострадавших в шоковом состоянии и с травмами доставили в местную больницу, чтобы оказать им медицинскую помощь. Как отмечают местные СМИ, их точный возраст не установлен, однако британки могут быть несовершеннолетними.

Полиция региона начала расследование по этому делу, но задержаний пока не было. Отмечается, что представители власти держат все подробности произошедшего в секрете, чтобы не раскрывать личности жертв и не навредить им.

В сентябре туристку 50 лет изнасиловали и ограбил неизвестный чернокожий мужчина, пока она загорала на уединенном нудистском пляже в Испании. Как отметили в местной полиции, это случилось посреди дня в бухте Кала Деснуда в регионе Мурсия.