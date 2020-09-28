Юные туристки рассказали о групповом изнасиловании во время отпуска в Италии

Юная британская туристка рассказала в суде о групповом изнасиловании, которому она и ее подруга подверглись во время отпуска в Италии. Подробности передает Metro.

Как уточнила 15-летняя пострадавшая, инцидент случился во время вечеринки на вилле в небольшом городе Пистиччи в начале сентября. По ее словам, нападавшие били их кулаками, прежде чем надругаться над ними.

Согласно результатам медицинской экспертизы и показаниям путешественниц, обеих накачали наркотиками, а затем насиловали в течение 15 минут, пока одна из британок не укусила нападавшего.

На записях с камер видеонаблюдения, изъятых полицией, видно, как группа мужчин убегает с места преступления, а один из них при этом хромает.

Во время слушания туристка опознала всех насильников, тем не менее преступники отрицают свою вину и утверждают, что девушки были согласны на секс. На данный момент половина подозреваемых выпущены на свободу под залог, а четверо нападавших содержатся под стражей.

Ранее в сентябре две юные туристки из Великобритании сообщили о групповом изнасиловании и избиении на популярном курорте. После случившегося пострадавших в шоковом состоянии и с травмами доставили в местную больницу, чтобы оказать им медицинскую помощь.