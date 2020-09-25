Женщина захотела спрыгнуть с балкона после изнасилования тремя итальянцами

Британская туристка захотела спрыгнуть с балкона в Италии после изнасилования тремя местными жителями. Об этом сообщает Lecce Prima.

По словам 32-летней путешественницы, она подверглась сексуальному насилию со стороны молодых мужчин, с которыми провела вечер. После этого пострадавшая вернулась в апартаменты рядом с площадью Святого Оронция, в которых она остановилась с другом, и у нее началась истерика.

«Ее крики можно было услышать в соседних зданиях», — говорится в материале.

Отмечается, что туристка вышла на балкон и собиралась с него спрыгнуть, однако очевидцы происходящего вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов сняли женщину с здания и отвезли в больницу, где она рассказала о нападении.

Полицейские проводят расследование обстоятельств произошедшего и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

В сентябре российскую школьницу изнасиловали в пятизвездочном отеле в Турции. Выяснилось, что 15-летняя отдыхающая «подверглась сексуальному насилию в своем номере» со стороны официанта гостиницы.