50-летнюю туристку изнасиловали и ограбили на нудистском пляже посреди дня

Туристку 50 лет изнасиловали и ограбил неизвестный чернокожий мужчина, пока она загорала на уединенном нудистском пляже в Испании. Подробности инцидента публикует Mirror.

Как отметили в местной полиции, происшествие случилось посреди дня в бухте Кала Деснуда в регионе Мурсия. По словам жертвы, она пришла на пляж, чтобы искупаться и позагорать, но позже к ней подошел незнакомец, толкнул ее на камни и надругался над ней. Уточняется, что преступник также украл у туристки телефон и сумку.

Спугнуть насильника удалось другой паре, которая спускалась с горы и увидела лежащих на пляже мужчину и женщину. Подойдя ближе к бухте, они услышали крики и плач туристки.

«Женщина все время говорила, что ее изнасиловали. Этому мужчине было около 30, он был в шляпе, коротких штанах и коричневой футболке», — пояснили очевидцы инцидента.

Полиция продолжает поиски преступника.

В феврале туристку из Литвы изнасиловали на вилле в Бразилии, где она отдыхала с мужем. По информации издания, пара арендовала резиденцию на удаленном пляже Прайя-ду-Соно, куда можно попасть только на лодке или по тропинке в джунглях. В среду вечером, 5 февраля, в их дом забрался преступник и напал на них.